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Расходы Украины на военные нужды с начала военной операции РФ превысили $8 млрд

Расходы Украины на военные нужды с начала военной операции РФ превысили $8 млрд Правительство Украины направило 8,3 млрд долларов США на военные нужды с момента начала Россией военной операции.
Другие страны
13 мая 2022 г. 02:42
Расходы Украины на военные нужды с начала военной операции РФ превысили $8 млрд

Правительство Украины направило 8,3 млрд долларов США на военные нужды с момента начала Россией военной операции.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в четверг письменном заявлении украинского министра финансов Сергея Марченко агентству Reuters.

Отмечается, что данные средства были использованы для приобретения различных видов вооружений, ремонта боевой техники, а также оказания помощи временно перемещенным лицам, которых в стране, по официальной статистике, насчитывается около 2,7 млн. Кроме того, Марченко сообщил, что Украина в апреле получила лишь 60% запланированных налоговых поступлений, а также экономическую поддержку из-за рубежа в размере почти 2 млрд долларов США, из которых 719 млн были выданы в виде грантов.

"Если не учитывать иностранную помощь, то мы в настоящее время оцениваем налоговые поступления в мае и июне на уровне 45-50% от ранее запланированного. Это с учетом того, что ситуация (в стране) не ухудшится", - признал министр. Он добавил, что всего с февраля Украина получила от зарубежных партнеров экономическую помощь на сумму 5,4 млрд долларов США, включая 801 млн в качестве грантов.

Кроме того, Марченко проинформировал, что Киев ведет переговоры со странами Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) о передаче ими Украине части своих СДР - специальных прав заимствования, которые являются расчетной единицей Международного валютного фонда. Также украинское правительство рассчитывает получить канадский кредит в размере 767 млн долларов США.

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