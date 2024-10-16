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Расходы Пентагона по контрактам составили $431,4 млрд в 2023 финансовом году

Расходы Пентагона по контрактам составили $431,4 млрд в 2023 финансовом году Министерство обороны США в 2023 финансовом году израсходовало $431,4 млрд на различные контракты, $61,4 млрд из этих средств получила корпорация Lockheed Martin.
Другие страны
16 октября 2024 г. 02:20
Расходы Пентагона по контрактам составили $431,4 млрд в 2023 финансовом году

Министерство обороны США в 2023 финансовом году израсходовало $431,4 млрд на различные контракты, $61,4 млрд из этих средств получила корпорация Lockheed Martin.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете военного ведомства.

Из документа следует, что "обязательства Минобороны США по контрактам, расходы на выплату зарплат и выдачу грантов в 50 американских штатах и округе Колумбия суммарно составили $609,2 млрд, что равняется 2,2% ВВП страны". "Если суммарные расходы разделить между всеми жителями США, то это составит $1 819 на одного американского гражданина. Из этих средств $431,4 млрд (71%) были израсходованы по контрактам на продукцию и услуги, $167,4 млрд (27%) выплачены в качестве зарплаты сотрудникам Минобороны США, а $10,4 млрд (2%) были выданы в виде грантов", - отмечается в докладе.

Среди компаний наибольший объем средств в рамках контрактов за отчетный период получила от Пентагона американская корпорация Lockheed Martin - $61,4 млрд. На втором месте компания RTX Corporation ($24,1 млрд), на третьем - General Dynamics ($22,9 млрд). Далее идут Boeing ($20,1 млрд), Northrop Grumman ($16,3 млрд), Huntington Ingalls ($10,5 млрд), Humana ($7,8 млрд), L3Harris Technologies ($7,5 млрд), BAE Systems ($7 млрд) и Cencora ($4,4 млрд).

"Расходы на оборону, включая расходы на выплату зарплат и выдачу грантов в 50 штатах и округе Колумбия, выросли на $50,5 млрд в 2023 финансовом году по сравнению с предыдущим финансовым годом, - уточнили в Пентагоне. - Это стало результатом увеличения обязательств Минобороны США по контрактам на 8,9%, расходов на выплату зарплат - на 5%, расходов на выдачу грантов - на 7,5%".

В 2022 финансовом году Министерство обороны США израсходовало $389,5 млрд на различные контракты. Тогда Lockheed Martin также среди компаний получила наибольшую долю из этих средств - $44,5 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqonun müqavilə xərcləri 2023-cü maliyyə ilində 431,4 milyard dollar olub

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