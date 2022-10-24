Расходы на проживание в Европе увеличатся из-за энергокризиса на 7%

Расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом возрастут в 2022 году на 7%, в будущем - на 9%.

Расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом возрастут в 2022 году на 7%, в будущем - на 9%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие прогнозы содержатся в опубликованном в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе.

"Более высокие цены на энергоресурсы приведут для европейских домохозяйств к увеличению расходов на проживание на 7% в 2022 году и на 9% в 2023 году - в обоих случаях по сравнению с 2021 годом", - говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что рост цен на топливо "представляет крупное нарушение в сфере предложения" для бизнеса, особенно того, который потребляет в своей производственной деятельности много энергии. "Многие европейские фирмы уже ограничили или планируют ограничить выпуск товаров в таких секторах, как производство удобрений, стекла, стали и алюминия, что, вероятно, приведет к дополнительному росту цен в производственно-сбытовых цепочках", - подчеркивают специалисты МВФ.

По их свидетельству, "импорт природного газа из России - до недавних пор крупнейшего поставщика энергоресурсов в ЕС - практически прекратился", что "ввергло континент в энергетический кризис". Как указывается в отчете, "дальнейшее сегментирование энергетических рынков" спровоцировало, в частности, объявление в сентябре Группой семи о намерении попытаться установить предельные цены на российскую нефть.