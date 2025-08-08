Расходы Индии на импорт нефти из других стран возрастет более чем на $20 млрд

Расходы Индии на импорт сырой нефти могут увеличиться на $9 млрд в этом финансовом году и на $12 млрд в следующем, если страна прекратит покупать российскую сырую нефть из-за ограничительных мер США.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на отчет Госбанка Индии.
В нем отмечается, что Индия может рассмотреть возможность покупки нефти у Ирака - своего основного поставщика до войны в Украине, - а также у Саудовской Аравии и ОАЭ.
Результаты исследования были опубликованы на фоне обострения напряженности между Индией и США из-за решения Соединенных Штатов ввести дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары, а затем удвоить ее до 50% в связи с продолжающимся импортом российской нефти.