Расходы Индии на импорт нефти из других стран возрастет более чем на $20 млрд

8 августа 2025 г. 19:56
Расходы Индии на импорт сырой нефти могут увеличиться на $9 млрд в этом финансовом году и на $12 млрд в следующем, если страна прекратит покупать российскую сырую нефть из-за ограничительных мер США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на отчет Госбанка Индии.

В нем отмечается, что Индия может рассмотреть возможность покупки нефти у Ирака - своего основного поставщика до войны в Украине, - а также у Саудовской Аравии и ОАЭ.

Результаты исследования были опубликованы на фоне обострения напряженности между Индией и США из-за решения Соединенных Штатов ввести дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары, а затем удвоить ее до 50% в связи с продолжающимся импортом российской нефти.

