Расходы азербайджанских туристов в Грузии увеличились более чем вдвое

Во втором квартале этого года средние расходы азербайджанских туристов, посетивших Грузию, составили 416 лари (140 долларов).

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании Национальной администрации Грузии по туризму.

В квартальном сравнении расходы азербайджанских туристов в соседней стране выросли на 150,9 лари или 57%.

Несмотря на значительный рост расходов, в первом полугодии 2019 года в соседней стране граждане Азербайджана потратились меньше, чем туристы из других стран.