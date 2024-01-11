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Рашида Дати стала министром культуры Франции

Рашида Дати стала министром культуры Франции Бывшая соратница экс-президента Франции Николя Саркози Рашида Дати станет новым министром культуры страны.
Другие страны
11 января 2024 г. 23:30
Рашида Дати стала министром культуры Франции

Бывшая соратница экс-президента Франции Николя Саркози Рашида Дати стала новым министром культуры страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

В настоящее время Дати является административным главой 7-го округа Парижа. Она сменит на посту Риму Абдюль-Малак, занимавшую должность министра культуры с мая 2022 года, отмечает канал.

Представительница партии "Республиканцы" с 2002 года входила в команду Саркози (на тот момент возглавлявшего МВД республики) в качестве советника. После его победы на президентских выборах занимала с 2007 по 2009 год пост министра юстиции Франции. В июне 2009 года впервые одержала победу на выборах в Европарламент, успешно переизбралась в 2014 году на пятилетний срок.

Отметим, что Дати является одним из немногих политиков во Франции, которые относятся положительно к Азербайджану.

Напомним, что в июле 2015 года Рашида Дати заявила, что Азербайджан может быть примером для всего мира и с точки зрения связей между религиозными и этническими группами.

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Версия на азербайджанском языке Raşida Dati Fransanın mədəniyyət naziri təyin edilib

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