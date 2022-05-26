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Ранения в результате стрельбы в школе в Техасе получили 17 человек

Ранения в результате стрельбы в школе в Техасе получили 17 человек Число раненых в результате стрельбы в начальной школе в Техасе во вторник составило 17 человек, их жизни вне угрозы.
Другие страны
26 мая 2022 г. 03:25
Ранения в результате стрельбы в школе в Техасе получили 17 человек

Число раненых в результате стрельбы в начальной школе в Техасе во вторник составило 17 человек, их жизни вне угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции, транслировавшейся онлайн властями штата.

"Погибли 19 человек и двое учителей. Ранения получили 17 человек, угрозы их жизни нет", - сказал он.

Эбботт добавил, что среди раненых трое сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор также сообщил, что стрелявший - 18-летний Сальвадор Рамос - ранее не имел проблем с законом и не стоял на учете в правоохранительных органах. "Каких-либо признаков того, что он может совершить такое преступление, не было", - добавил он.

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