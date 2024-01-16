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Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США Предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддерживать Дональда Трампа.
Другие страны
16 января 2024 г. 09:04
Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

Предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддерживать Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Я принял решение выйти из президентской гонки", - заявил Рамасвами в штабе в городе Де-Мойн, штат Айова.

Он добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в Айове и сообщить поддержке его кандидатуры в президентской гонке.

С Айовы в понедельник начался сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.

Согласно предварительным результатам голосования, Рамасвами замкнул пятерку лидеров, заручившись поддержкой лишь 7,8% сторонников республиканцев. Лидирует экс-президент Дональд Трамп, получивший примерно 52% голосов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис, который заявил о том, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке. Тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.

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Версия на английском языке Entrepreneur Ramaswamy drops out of White House race, endorses Trump
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də ermənipərəst iş adamı prezident yarışmasından çıxıb

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