Рамасвами может отказаться от поста главы нового ведомства

Вивек Рамасвами может отказаться от поста руководителя нового департамента по повышению эффективности работы правительства, которое, как планируется, он должен возглавить вместе с Илоном Маском.

Вивек Рамасвами может отказаться от поста руководителя нового департамента по повышению эффективности работы правительства, которое, как планируется, он должен возглавить вместе с Илоном Маском.

Как передает Report со ссыокой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS News.

По информации источников, Рамасвами якобы намерен объявить о предвыборной кампании на пост губернатора штата Огайо к концу января. Кроме того, он все реже участвует в деятельности рабочей группы департамента, что приводит к недовольству персонала, ссылается телеканал на близкие к Маску источники.

16 января телекомпания NBC сообщала, что губернатор Огайо Майк Девайн может назначить Рамасвами в Сенат Конгресса вместо избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, покинувшего пост сенатора 10 января.

Ранее планировалось, что Маск и Рамасвами в рамках работы в новой структуре предложат сокращение федеральной рабочей силы, урезание бюджета минимум на $1 трлн и ослабление регулирования. При этом новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут стать ключевым элементом работы ведомства.