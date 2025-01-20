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Рамасвами может отказаться от поста главы нового ведомства

Рамасвами может отказаться от поста главы нового ведомства Вивек Рамасвами может отказаться от поста руководителя нового департамента по повышению эффективности работы правительства, которое, как планируется, он должен возглавить вместе с Илоном Маском.
Другие страны
20 января 2025 г. 09:55
Рамасвами может отказаться от поста главы нового ведомства

Вивек Рамасвами может отказаться от поста руководителя нового департамента по повышению эффективности работы правительства, которое, как планируется, он должен возглавить вместе с Илоном Маском.

Как передает Report со ссыокой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS News.

По информации источников, Рамасвами якобы намерен объявить о предвыборной кампании на пост губернатора штата Огайо к концу января. Кроме того, он все реже участвует в деятельности рабочей группы департамента, что приводит к недовольству персонала, ссылается телеканал на близкие к Маску источники.

16 января телекомпания NBC сообщала, что губернатор Огайо Майк Девайн может назначить Рамасвами в Сенат Конгресса вместо избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, покинувшего пост сенатора 10 января.

Ранее планировалось, что Маск и Рамасвами в рамках работы в новой структуре предложат сокращение федеральной рабочей силы, урезание бюджета минимум на $1 трлн и ослабление регулирования. При этом новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут стать ключевым элементом работы ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Ramasvami yeni qurumun rəhbəri postundan imtina edə bilər

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