Рамапоса переговорил по телефону с Макроном, Стуббом и Зеленским

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Финляндии Александером Стуббом, а также украинским лидером Владимиром Зеленским кризис поиски путей по мирному урегулированию российско-украинского конфликта

Как передает Report, об этом сообщила администрация президента ЮАР.

"Президент Рамапоса провел переговоры с Макроном, Стуббом и Зеленским, - говорится в сообщении. - В ближайшие дни и недели состоятся дополнительные телефонные переговоры с другими европейскими лидерами. Рамапоса также высоко оценил информацию, предоставленную ему на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным после встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе всех обсуждений собеседники открыто делились своими точками зрения, высоко оценивали роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамапосу в твердой приверженности поддержке усилий, направленных на прекращение боевых действий в Украине".

Также отмечается, что Рамапоса "подчеркнул неотложность проведения двусторонних и трехсторонних встреч между руководителями России, Украины и США, как ключевого фактора для подтверждения твердой приверженности прекращению боевых действий".

"Рамапоса призывает все стороны воспользоваться этим моментом и сохранить импульс к достижению мира между Россией и Украиной", - добавили там.