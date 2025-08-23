Рамапоса переговорил по телефону с Макроном, Стуббом и Зеленским

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Финляндии Александером Стуббом, а также украинским лидером Владимиром Зеленским кризис поиски путей по мирному урегулированию российско-украинского конфликта
Как передает Report, об этом сообщила администрация президента ЮАР.
"Президент Рамапоса провел переговоры с Макроном, Стуббом и Зеленским, - говорится в сообщении. - В ближайшие дни и недели состоятся дополнительные телефонные переговоры с другими европейскими лидерами. Рамапоса также высоко оценил информацию, предоставленную ему на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным после встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе всех обсуждений собеседники открыто делились своими точками зрения, высоко оценивали роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамапосу в твердой приверженности поддержке усилий, направленных на прекращение боевых действий в Украине".
Также отмечается, что Рамапоса "подчеркнул неотложность проведения двусторонних и трехсторонних встреч между руководителями России, Украины и США, как ключевого фактора для подтверждения твердой приверженности прекращению боевых действий".
"Рамапоса призывает все стороны воспользоваться этим моментом и сохранить импульс к достижению мира между Россией и Украиной", - добавили там.