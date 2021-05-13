О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ракеты были выпущены из Ливана в направлении Израиля

Ракеты были выпущены из Ливана в направлении Израиля Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля.
Другие страны
13 мая 2021 г. 23:58
Ракеты были выпущены из Ливана в направлении Израиля

Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи (область на севере Израиля – ред.)", - говорится в заявлении военных.

"В соответствии с протоколом не были задействованы сирены (воздушной тревоги)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что снаряды летели по направлению к северным районам еврейского государства.

Детали и последствия инцидента уточняются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Livandan İsrailə raketlər atılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi