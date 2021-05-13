Ракеты были выпущены из Ливана в направлении Израиля

Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля.
"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи (область на севере Израиля – ред.)", - говорится в заявлении военных.
"В соответствии с протоколом не были задействованы сирены (воздушной тревоги)", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что снаряды летели по направлению к северным районам еврейского государства.
Детали и последствия инцидента уточняются.