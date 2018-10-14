Ракетный удар в Йемене унес жизни 15 человек

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Не менее 15 мирных жителей погибли, 20 получили ранения в йеменской провинции Ходейда в результате удара по микроавтобусам, в которых передвигались гражданские лица.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Сообщают по меньшей мере о 15 погибших и 20 пострадавших гражданских лицах в результате удара по их микроавтобусам в районе Джабаль Эр-Рас в провинции Ходейда", — говорится в заявлении управления.

Ранее Йеменские повстанцы-хуситы подорвали и сожгли танк "Абрамс" Вооружённых сил Саудовской Аравии.