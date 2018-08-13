Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Американский эсминец Carney вошел в воды Черного моря 12 августа. Об этом сказано в сообщении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

Утверждается, что целью корабля является «проведение операций по обеспечению безопасности на море, а также укрепление совместимости флотов союзников и партнеров в регионе».

«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе», — приводит агентство ТАСС заявление командира корабля Тайсона Янга, передает Report.

Эсминец Carney входит в 6-й американский флот. Его длина составляет 154 м, водоизмещение — 9 тыс. т. Корабль оборудован системой противоракетной обороны Aegis, ракетами «Томагавк» и «Гарпун», системами ПВО и подводного обнаружения и атаки.