Ракета SpaceX запустила на орбиту разведывательный аппарат Южной Кореи

Американская ракета Falcon 9 в субботу запустила на орбиту группу из трех десятков микро- и наноспутников, в том числе военный аппарат Южной Кореи.

Американская ракета Falcon 9 в субботу запустила на орбиту группу из трех десятков микро- и наноспутников, в том числе военный аппарат Южной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

В рамках миссии Bandwagon-2 на орбиту отправились 29 коммерческих спутников, а также аппарат оптико-электронной разведки правительства Южной Кореи, способный получать изображения с разрешением 30-50 cм.

Стоимость вывода на орбиту каждого мини-спутника весом до 50 кг составила 300 тыс. долларов США.