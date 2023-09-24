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Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 09:23
Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:38 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 07:38 по бакинскому времени).

Примерно через час после старта ракеты спутники были выведены на орбиту.

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