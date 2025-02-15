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Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink Ракета-носитель Falcon 9 в субботу вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 12:43
Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:14 по времени Восточного побережья США (10:14 по Баку). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 26-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

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