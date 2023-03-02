Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала в четверг к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала в четверг к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля экипаж миссии Crew-6 - космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Старт ракеты-носителя был осуществлен в 00:34 по местному времени. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина.