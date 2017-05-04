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    Ракета попала в жилой район ливийского города Бенгази, три человека погибли

    В результате взрыва повреждения получили несколько припаркованных рядом автомобилей© Courtesy İmage

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Ракета попала в жилой район ливийского города Бенгази, три человека погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Как сообщил корреспондент агентства с места событий, ракета попала в трехэтажное жилое здание в юго-восточной части города. В результате взрыва повреждения получили несколько припаркованных рядом автомобилей, в ряде магазинов выбиты стекла.

    После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие.

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