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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Ракета попала в жилой район ливийского города Бенгази, три человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил корреспондент агентства с места событий, ракета попала в трехэтажное жилое здание в юго-восточной части города. В результате взрыва повреждения получили несколько припаркованных рядом автомобилей, в ряде магазинов выбиты стекла.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие.