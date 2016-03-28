Ракета попала в здание парламента Афганистана в Кабуле

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Ракета попала в новое здание парламента Афганистана в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на Khaama Press.

По информации очевидца, у здания разорвались три ракеты, одна из них попала во двор парламента.

Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники безопасности входили в здание, чтобы проинструктировать парламентариев.

С какой стороны была запущена ракета, неизвестно. О жертвах и раненых пока не сообщается.