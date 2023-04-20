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Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 17:47
Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска. После достижения высоты в 38 км аппарат вошел в неконтролируемое вращение и взорвался.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках первого испытательного орбитального запуска.

Старт 120-метровой ракеты со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас) состоялся в 08:34 по местному времени.

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