Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска.

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска. После достижения высоты в 38 км аппарат вошел в неконтролируемое вращение и взорвался.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках первого испытательного орбитального запуска.

Старт 120-метровой ракеты со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас) состоялся в 08:34 по местному времени.