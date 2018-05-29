Ракета из сектора Газа вывела из строя подстанцию, питающую анклав электричеством

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Одна из десятков запущенных во вторник из сектора Газа по Израилю ракет попала в электрическую подстанцию на израильской территории, питающую палестинский приморский анклав.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth, отмечая, что в результате прервана передача энергии по трем линиям, а южная часть сектора осталась без электричества.

За вторник из сектора Газа по Израилю было выпущено наибольшее количество ракет и минометных снарядов за один день с лета 2014 года, когда в секторе Газа проходила военная операция "Нерушимая скала". По данным израильских военных, палестинские радикалы выпустили по территории еврейского государства порядка полусотни ракет и снарядов, в результате чего ранения получили трое израильских солдат.

В ответ израильские самолеты наносят удары объектам группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. По данным израильской армии, в течение вторника было атаковано уже не менее 35 целей, принадлежащих группировкам ХАМАС и "Исламский джихад" в палестинском приморском анклаве.