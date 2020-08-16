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Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру

Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 с двумя спутниками связи и космическим аппаратом для продления миссий стартовала 15 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Другие страны
16 августа 2020 г. 02:56
Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 с двумя спутниками связи и космическим аппаратом для продления миссий стартовала 15 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как передает Report, прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания-оператор Arianespace.

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания.

В космос также отправился аппарат MEV-2. Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите. Он проведет операции, которые позволят продлить срок действия спутника Intelsat 10-02.

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