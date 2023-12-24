Ракета Alpha вывела американский оборонный спутник на неправильную орбиту

Ракета-носитель Alpha американской частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace вывела экспериментальный спутник связи военно-промышленной корпорации Lockheed Martin на неправильную орбиту из-за неполадки.

Ракета-носитель Alpha американской частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace вывела экспериментальный спутник связи военно-промышленной корпорации Lockheed Martin на неправильную орбиту из-за неполадки.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте Firefly Aerospace.

Alpha стартовала с калифорнийской базы космических сил США Ванденберг 22 декабря, неся на низкую околоземную орбиту аппарат с электронно-управляемой антенной ESA. Это устройство предполагалось использовать для координации боевых самолетов. Первая часть полета прошла по плану, после чего диспетчеры Firefly сообщили о готовности провести пуск второй ступени для вывода ее на нужную траекторию и отделения груза.

Однако после этого компания прервала обновления о статусе запуска на несколько часов. В это время данные слежения космических сил показали два объекта на орбитах, не предусмотренных миссией.

Через 12 часов после пуска в Firefly подтвердили информацию о сбое при запуске верхней ступени. Тем не менее инженерам удалось установить связь с ESA, что говорит о частичном успехе операции. На наладку оборудования спутника может уйти до нескольких недель.

Представители Firefly пообещали расследовать причины инцидента.