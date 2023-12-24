О нас

Ракета Alpha вывела американский оборонный спутник на неправильную орбиту

Ракета Alpha вывела американский оборонный спутник на неправильную орбиту Ракета-носитель Alpha американской частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace вывела экспериментальный спутник связи военно-промышленной корпорации Lockheed Martin на неправильную орбиту из-за неполадки.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 06:48
Ракета Alpha вывела американский оборонный спутник на неправильную орбиту

Ракета-носитель Alpha американской частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace вывела экспериментальный спутник связи военно-промышленной корпорации Lockheed Martin на неправильную орбиту из-за неполадки.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Firefly Aerospace.

Alpha стартовала с калифорнийской базы космических сил США Ванденберг 22 декабря, неся на низкую околоземную орбиту аппарат с электронно-управляемой антенной ESA. Это устройство предполагалось использовать для координации боевых самолетов. Первая часть полета прошла по плану, после чего диспетчеры Firefly сообщили о готовности провести пуск второй ступени для вывода ее на нужную траекторию и отделения груза.

Однако после этого компания прервала обновления о статусе запуска на несколько часов. В это время данные слежения космических сил показали два объекта на орбитах, не предусмотренных миссией.

Через 12 часов после пуска в Firefly подтвердили информацию о сбое при запуске верхней ступени. Тем не менее инженерам удалось установить связь с ESA, что говорит о частичном успехе операции. На наладку оборудования спутника может уйти до нескольких недель.

Представители Firefly пообещали расследовать причины инцидента.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева
24 декабря 2023 г. 00:04
Сегодня день рождения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева
ФотоСегодня день рождения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева
24 декабря 2023 г. 00:00
МВД: В Шуше и Суговушане туристы на своих автомобилях смогут передвигаться только по заданному маршруту
МВД: В Шуше и Суговушане туристы на своих автомобилях смогут передвигаться только по заданному маршруту
23 декабря 2023 г. 13:14
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
23 декабря 2023 г. 10:50
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили региональную ситуацию
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили региональную ситуацию
22 декабря 2023 г. 20:09
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
22 декабря 2023 г. 19:18
Президент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
22 декабря 2023 г. 17:33
Президент Ильхам Алиев побывал на источнике “Туршсу” в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике “Туршсу” в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 17:25
Президент Ильхам Алиев побывал на источнике Сахсы в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике "Сахсы" в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 16:40
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
22 декабря 2023 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi