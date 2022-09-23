Районы Болгарии у границы с Турцией объявляют режим ЧС из-за мигрантов

Режим частичной чрезвычайной ситуации объявлен в пятницу в районах Свиленград и Тополовград в Хасковской области у болгаро-турецкой границы из-за нелегальных мигрантов.

Режим частичной чрезвычайной ситуации объявлен в пятницу в районах Свиленград и Тополовград в Хасковской области у болгаро-турецкой границы из-за нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор области Минко Ангелов.

"Чрезвычайный режим вводится с полудня 23 сентября и будет действовать до 12:00 29 сентября. Причина - усложненная обстановка вследствие усиленного миграционного давления в пограничных районах. Цель - не допустить гибели людей и значительного ущерба имуществу населения и экономике страны, а также окружающей среде", - сказал Ангелов, слова которого приводит пресс-служба областной администрации Хасково.

Телекомпания Nova сообщила, что аналогичные меры принимаются в областях Бургас и Ямбол.

По данным МВД, с начала года 103 998 мигрантов пытались незаконно попасть на территорию Болгарии из Турции, что более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Только за последнюю неделю было зафиксировано 6 264 попытки перехода границы.