Район посольства США в центре Багдада подвергся ракетному обстрелу

Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу.

Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

"В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами", - уточнил источник.

Информации о том, кто может стоять за этой атакой, пока нет.