Район Мельбурна оцеплен из-за террористической угрозы

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Район на северо-западе австралийского города Мельбурн оцеплен, на месте работают саперы и робот по обезвреживанию бомб, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент команда саперов при помощи робота исследует припаркованный на одной из улиц автобус. На месте также работает бригада пожарных.

Инцидент происходит неподалеку от здания местных властей - городского совета Муни-Вэлли (Moonee Valley), библиотеки и полицейского отделения.

Здание совета закрыто, но эвакуация сотрудников не проводится.