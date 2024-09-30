Райан Рут отверг в суде обвинения в попытке покушения на Трампа

Райан Уэсли Рут в суде штата Флорида отверг обвинения в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Райан Уэсли Рут в суде штата Флорида отверг обвинения в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS.

Согласно информации, в ходе заседания в понедельник, которое продлилось порядка пяти минут, Руту были зачитаны обвинения по пяти пунктам, и каждый из них он отверг. Отмечается, что адвокаты Рута попросили провести суд присяжных по его делу.

Предъявленные Руту обвинения предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что15 сентября ФБР сообщило о новом расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться Рут, обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камеру.