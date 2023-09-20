Раиси: США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки

Президент Ирана Ибрахим Раиси призвал власти США определиться в отношении дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного разрешить конфликт вокруг ядерной программы исламской республики.

Президент Ирана Ибрахим Раиси призвал власти США определиться в отношении дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного разрешить конфликт вокруг ядерной программы исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он, выступая на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Соединенные Штаты должны продемонстрировать приверженность своим обязательствам и наконец выбрать соответствующий путь - либо это восстановление СВПД, либо нет", - сказал Раиси.

Президент Ирана назвал выход США из ядерной сделки "вопиющим преступлением" и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которая закрепляет условия СВПД. Раиси подчеркнул, что в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, поэтому исламская республика не должна подвергаться санкциям за разработку собственной программы развития гражданской ядерной энергетики.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.