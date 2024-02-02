Раиси пообещал жесткий ответ на любые попытки запугать Иран

Иран даст жесткий ответ в случае попыток запугать его.

Иран даст жесткий ответ в случае попыток запугать его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство IRNA со слов президента Ирана Ибрахима Раиси.

"В прошлом, когда другие страны хотели говорить с исламской республикой, они использовали язык угроз и пугали военным сценарием. Сейчас уже такие слова не звучат, наоборот, все утверждают, что у них нет намерений вступать в конфликт с Ираном", - заявил он, выступая в городе Минаб (провинция Хормозган).

По его словам, Иран неоднократно заявлял, что "не хочет начинать никакой войны, но если кто-то захочет угрожать, то исламская республика даст жесткий ответ".

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. 29 января в ходе визита в США генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за удар на Тегеран, заявив, что "Иран продолжает дестабилизировать регион, что включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать <...> суда в Красном море". Иранский МИД раскритиковал эти заявления Столтенберга.

30 января президент США Джо Байден заявил, что определился с ответными шагами на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что среди подготовленных мер рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Согласно информации телекомпании ABC, Байден не считает целесообразным прямой удар по территории Ирана, так как разрастание конфликта на Ближнем Востоке может омрачить его перспективы на переизбрание президентом США.