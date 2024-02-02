О нас

Раиси пообещал жесткий ответ на любые попытки запугать Иран

Раиси пообещал жесткий ответ на любые попытки запугать Иран Иран даст жесткий ответ в случае попыток запугать его.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 13:30
Раиси пообещал жесткий ответ на любые попытки запугать Иран

Иран даст жесткий ответ в случае попыток запугать его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство IRNA со слов президента Ирана Ибрахима Раиси.

"В прошлом, когда другие страны хотели говорить с исламской республикой, они использовали язык угроз и пугали военным сценарием. Сейчас уже такие слова не звучат, наоборот, все утверждают, что у них нет намерений вступать в конфликт с Ираном", - заявил он, выступая в городе Минаб (провинция Хормозган).

По его словам, Иран неоднократно заявлял, что "не хочет начинать никакой войны, но если кто-то захочет угрожать, то исламская республика даст жесткий ответ".

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. 29 января в ходе визита в США генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за удар на Тегеран, заявив, что "Иран продолжает дестабилизировать регион, что включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать <...> суда в Красном море". Иранский МИД раскритиковал эти заявления Столтенберга.

30 января президент США Джо Байден заявил, что определился с ответными шагами на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что среди подготовленных мер рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Согласно информации телекомпании ABC, Байден не считает целесообразным прямой удар по территории Ирана, так как разрастание конфликта на Ближнем Востоке может омрачить его перспективы на переизбрание президентом США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Raisi vows tough response to any attempts to intimidate Iran

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
28 января 2024 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi