Раиси и Макрон обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана

Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана.

Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщает пресс-служба администрации президента ИРИ.

Согласно сообщению, Раиси заявил, что введением антииранских санкций США грубо нарушили свои обязательства в рамках ядерной сделки. «И США, и страны ЕС должны выполнять взятые на себя обязательства по ядерной сделке. Интересы Ирана должны быть гарантированы на всех переговорах», - приводит пресс-служба слова иранского лидера.

Отмечается, что в свою очередь президент Франции указал на стремление Парижа к скорейшему возобновлению переговоров по ядерному соглашению с Ираном.

Во время длившейся час беседы стороны также обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений и ситуации в Ливане.