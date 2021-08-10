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Раиси и Макрон обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана

Раиси и Макрон обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана.
Другие страны
10 августа 2021 г. 02:21
Раиси и Макрон обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана

Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопрос возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщает пресс-служба администрации президента ИРИ.

Согласно сообщению, Раиси заявил, что введением антииранских санкций США грубо нарушили свои обязательства в рамках ядерной сделки. «И США, и страны ЕС должны выполнять взятые на себя обязательства по ядерной сделке. Интересы Ирана должны быть гарантированы на всех переговорах», - приводит пресс-служба слова иранского лидера.

Отмечается, что в свою очередь президент Франции указал на стремление Парижа к скорейшему возобновлению переговоров по ядерному соглашению с Ираном.

Во время длившейся час беседы стороны также обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений и ситуации в Ливане.

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Версия на азербайджанском языке İran və Fransa prezidentləri nüvə sazişinə qayıdışı müzakirə ediblər

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