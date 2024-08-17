О нас

Рахмон: Ситуация в Палестине может вызвать конфликты в регионе

Рахмон: Ситуация в Палестине может вызвать конфликты в регионе Ситуация, сложившаяся в Палестине, вызывает большую обеспокоенность, и конфликт может распространиться на другие страны региона Ближнего Востока.
Другие страны
17 августа 2024 г. 12:07
Рахмон: Ситуация в Палестине может вызвать конфликты в регионе

Ситуация, сложившаяся в Палестине, вызывает большую обеспокоенность, и конфликт может распространиться на другие страны региона Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на третьем саммите "Голос глобального Юга".

Он отметил, что трагическая ситуация в Палестине стала предметом глубокой обеспокоенности международного сообщества.

"В настоящее время существует вероятность распространения пламени этого конфликта на другие страны Ближневосточного региона. Мы призываем стороны к немедленному прекращению огня и мирным переговорам", - добавил Рахмон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
Испанская Барселона подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
ФотоИспанская "Барселона" подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
11 августа 2024 г. 01:18
На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
ФотоНа каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
14 августа 2024 г. 12:27
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi