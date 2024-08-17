Рахмон: Ситуация в Палестине может вызвать конфликты в регионе

Ситуация, сложившаяся в Палестине, вызывает большую обеспокоенность, и конфликт может распространиться на другие страны региона Ближнего Востока.

Ситуация, сложившаяся в Палестине, вызывает большую обеспокоенность, и конфликт может распространиться на другие страны региона Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на третьем саммите "Голос глобального Юга".

Он отметил, что трагическая ситуация в Палестине стала предметом глубокой обеспокоенности международного сообщества.

"В настоящее время существует вероятность распространения пламени этого конфликта на другие страны Ближневосточного региона. Мы призываем стороны к немедленному прекращению огня и мирным переговорам", - добавил Рахмон.