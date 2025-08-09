Рахмон: Подписание декларации между Баку и Ереваном открывает путь к достижению прочного мира

Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией является историческим событием, который открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами.
Как передает Report, об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Мы приветствуем это историческое событие и подчеркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов", - говорится в тексте, обнародованном пресс-службой таджикского лидера.
Рахмон отметил, что подписанный документ открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами и выразил убежденность, что "достигнутые договоренности создадут необходимую основу для развития добрососедских отношений и партнерства между двумя странами и одновременно будут способствовать укреплению основ стабильности и безопасности на Кавказе и расширению конструктивного межрегионального сотрудничества".
Напомним, что 8 августа Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию о мирном урегулировании в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.