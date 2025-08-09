О нас

Рахмон: Подписание декларации между Баку и Ереваном открывает путь к достижению прочного мира

Рахмон: Подписание декларации между Баку и Ереваном открывает путь к достижению прочного мира Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией является историческим событием, который открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами.
Другие страны
9 августа 2025 г. 20:01
Рахмон: Подписание декларации между Баку и Ереваном открывает путь к достижению прочного мира

Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией является историческим событием, который открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Мы приветствуем это историческое событие и подчеркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов", - говорится в тексте, обнародованном пресс-службой таджикского лидера.

Рахмон отметил, что подписанный документ открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами и выразил убежденность, что "достигнутые договоренности создадут необходимую основу для развития добрососедских отношений и партнерства между двумя странами и одновременно будут способствовать укреплению основ стабильности и безопасности на Кавказе и расширению конструктивного межрегионального сотрудничества".

Напомним, что 8 августа Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию о мирном урегулировании в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию
Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию
9 августа 2025 г. 21:01
При ударе российским дроном по автобусу в Херсоне двое погибли, 16 пострадали
При ударе российским дроном по автобусу в Херсоне двое погибли, 16 пострадали
9 августа 2025 г. 20:47
СМИ: В Париже задержали спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни
СМИ: В Париже задержали спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни
9 августа 2025 г. 20:34
Главы МИД Армении и Индии обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
Главы МИД Армении и Индии обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
9 августа 2025 г. 20:08
Трамп: Вашингтон из-за преступности стал одним из самых опасных городов в мире
Трамп: Вашингтон из-за преступности стал одним из самых опасных городов в мире
9 августа 2025 г. 19:49
Генсек ООН приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном
Генсек ООН приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном
9 августа 2025 г. 19:28
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
9 августа 2025 г. 19:17
Папуашвили: Саммит мира в США - исторический шаг к примирению между Азербайджаном и Арменией  
Папуашвили: Саммит мира в США - исторический шаг к примирению между Азербайджаном и Арменией  
9 августа 2025 г. 18:44
МИД Эстонии: Соглашение между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне - исторический шаг к установлению мира
МИД Эстонии: Соглашение между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне - исторический шаг к установлению мира
9 августа 2025 г. 18:38
СМИ: Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения сделки по Газе
СМИ: Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения сделки по Газе
9 августа 2025 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi