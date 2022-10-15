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Рахмон: Обеспечение продбезопасности является первоочередной задачей в Таджикистане

Рахмон: Обеспечение продбезопасности является первоочередной задачей в Таджикистане Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил в субботу соотечественников с праздником Мехргон (праздник земледельцев), отметив, что обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной задачей в стране.
Другие страны
15 октября 2022 г. 09:15
Рахмон: Обеспечение продбезопасности является первоочередной задачей в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил в субботу соотечественников с праздником Мехргон (праздник земледельцев), отметив, что обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной задачей в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обращении таджикского лидера, распространенном его пресс-службой.

"Защита продовольственной безопасности страны, то есть эффективное использование водных и земельных ресурсов, <…> является нашей важнейшей и первоочередной задачей в сложившейся ситуации", - подчеркнул Рахмон.

По его словам, необходимо, "чтобы народ [Таджикистана] зимой не испытывал дефицита и нехватки продовольствия".

Рахмон обратился к властям на местах и крестьянам с призывом обеспечить "получение трех-четырех урожаев и заготовить большое количество продуктов питания" из-за "стремительного и беспрецедентного роста цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие" в связи с мировым кризисом.

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