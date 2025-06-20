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Рафаэль Гросси вновь предостерег об опасности возможных атак на ядерные объекты Ирана

Рафаэль Гросси вновь предостерег об опасности возможных атак на ядерные объекты Ирана Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь предостерёг от опасности возможных атак на ядерные объекты Ирана.
Другие страны
20 июня 2025 г. 22:17
Рафаэль Гросси вновь предостерег об опасности возможных атак на ядерные объекты Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь предостерёг от опасности возможных атак на ядерные объекты Ирана.

Как сообщает американское бюро Report, Гросси озвучил эту позицию на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом продолжающейся напряжённости между Ираном и Израилем.

Глава МАГАТЭ заявил, что удары Израиля по ядерным объектам в городе Натанз не привели к утечке радиации, и в настоящее время уровень радиоактивности остаётся в пределах нормы. Он также добавил, что серьезных повреждений не зафиксировано и на ядерном объекте в Фордо.

Тем не менее, Гросси подчеркнул, что возможная атака на АЭС Бушер может привести к масштабному выбросу радиации, так как на данном объекте хранится несколько тысяч килограммов ядерных материалов.

Он также отметил, что агентство готово возобновить инспекции в Иране в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сразу после восстановления условий безопасности:

"Необходимо проявлять максимальную осторожность. Военная эскалация ставит под угрозу не только жизни людей, но и серьёзно подрывает дипломатические усилия, направленные на предотвращение получения Ираном ядерного оружия".

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