Рафаэль Гросси утвержден генеральным директором МАГАТЭ до 2027 года

Действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит занимать свой пост до 2 декабря 2027 года.

Действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит занимать свой пост до 2 декабря 2027 года.

Как передает Report, об этом сам Гросси сообщил в ходе пресс-конференции.

Его кандидатуру утвердили делегаты в ходе 67-й сессии генеральной конференции организации.

Выступая с речью после принятия новой присяги, Гросси отметил, что в последние годы мировая безопасность столкнулась с серьезными вызовами, в том числе пандемией коронавируса.

По его словам, впервые под серьезной угрозой оказались безопасность и надежность ядерной программы. Кроме того, мир страдает от климатических изменений, бедности, голода и нехватки продовольствия.

Гросси принял присягу в качестве шестого гендиректора МАГАТЭ 2 декабря 2019 года.