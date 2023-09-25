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Рафаэль Гросси утвержден генеральным директором МАГАТЭ до 2027 года

Рафаэль Гросси утвержден генеральным директором МАГАТЭ до 2027 года Действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит занимать свой пост до 2 декабря 2027 года.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 16:14
Рафаэль Гросси утвержден генеральным директором МАГАТЭ до 2027 года

Действующий генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит занимать свой пост до 2 декабря 2027 года.

Как передает Report, об этом сам Гросси сообщил в ходе пресс-конференции.

Его кандидатуру утвердили делегаты в ходе 67-й сессии генеральной конференции организации.

Выступая с речью после принятия новой присяги, Гросси отметил, что в последние годы мировая безопасность столкнулась с серьезными вызовами, в том числе пандемией коронавируса.

По его словам, впервые под серьезной угрозой оказались безопасность и надежность ядерной программы. Кроме того, мир страдает от климатических изменений, бедности, голода и нехватки продовольствия.

Гросси принял присягу в качестве шестого гендиректора МАГАТЭ 2 декабря 2019 года.

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Версия на английском языке Rafael Grossi to remain IAEA Director-General until 2027
Версия на азербайджанском языке Rafael Qrossi 2027-ci ilə qədər AEBA-nın Baş direktoru vəzifəsində qalacaq

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