Трибунал ООН осудил Караджича на 40 лет - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Трибунал ООН в Гааге признал ответственность первого президента Республики Сербской Радована Караджича по 10 из 11 пунктов обвинения и осудил его на 40 лет лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в том числе международный трибунал по бывшей Югославии признал ответственность Караджича за резню в Сребренице в 1995 году.

Ранее сообщалось, что трибунал признал ответственность Караджича за осаду Сараева и преступления против человечества в муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

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Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал Караджича виновным в преступлениях против человечности во время боснийской войны, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Караджич обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности по 11 пунктам. Среди них геноцид, убийства, развязывание кампании террора против мирных жителей, преследования, депортации, негуманные действия, взятие заложников, причинение серьезного физического и духовного ущерба.

По версии следствия он виновен в убийстве 8 тыс. мусульман в Сребренице в июле 1995 года, в гибели 12 тыс. человек во время блокады сербской армией Сараево, а также в использовании миротворцев ООН в качестве живого щита.