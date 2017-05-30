Доклад: "Радио Свобода" потратило 14 млн без ведома Конгресса США

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Радио Свобода" работает с нарушениями.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, в докладе Генерального инспектората Государственного департамента США отмечено, что колоссальные средства были потрачены без отчетных процедур.

Было выявлено 11 контрактов на сумму 14 миллионов долларов, они были заключены без одобрения и рассмотрения Совета управляющих иностранным вещанием. Данные контракты были связаны с питанием, поездками и охраной, при этом восемь из них даже не были подписаны поставщиком.

Инспекция также установила, что "Радио Свобода" формально не закрывало ежегодные гранты по их истечении. Это повышало риск, что получатель гранта мог не соответствовать федеральным нормам, установленным законодательством США.

Вопрос кибербезопасности в "Радио Свобода" соблюдался посредственно. Например, в 2015 году сотрудники смогли сами настроить себе расширенный доступ к внутренней сети без специального разрешения.