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    По больнице в Алеппо нанесен ракетный удар

    В результате погибли три человека, еще 17 получили ранения

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По больнице в сирийском городе Алеппо был нанесен ракетный удар, передает Report со ссылкой на РБК.

    Ракеты, выпущенные радикалами, попали в больницу "Аль-Дабит", расположенную на подконтрольной правительству территории в городе Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии и лондонский Сирийский центр по контролю за соблюдением прав человека.

    В результате удара по больнице погибли три женщины и еще 17 человек получили ранения.

    Reuters отмечает со ссылкой на правозащитный центр, что строения больницы получили серьезные повреждения.

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