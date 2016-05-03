По больнице в Алеппо нанесен ракетный удар

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По больнице в сирийском городе Алеппо был нанесен ракетный удар, передает Report со ссылкой на РБК.

Ракеты, выпущенные радикалами, попали в больницу "Аль-Дабит", расположенную на подконтрольной правительству территории в городе Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии и лондонский Сирийский центр по контролю за соблюдением прав человека.

В результате удара по больнице погибли три женщины и еще 17 человек получили ранения.

Reuters отмечает со ссылкой на правозащитный центр, что строения больницы получили серьезные повреждения.