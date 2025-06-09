Радев: София и Астана подпишут ряд документов для усиления Среднего коридора

София и Астана подпишут в понедельник ряд меморандумов, которые помогут усилить Средней коридор.

София и Астана подпишут в понедельник ряд меморандумов, которые помогут усилить Средний коридор.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане.

"Подписание ряда важных меморандумов по итогами визита помогут нам вместе усилить Средний коридор, что важно, как для Европы, так и Азии и, конечно же, Болгарии", - сказал он.

По его словам, такое понятие, как взаимосвязанность является ключом к успеху двух стран.

"Взаимосвязанность во взаимоотношениях ЕС с Казахстаном. Болгарии и Казахстану надо использовать стратегическое расположение двух наших стран, которые являются ключевых элементами взаимосвязанности между Европой и Азией", - добавил президент Болгарии.

Сотрудничество между двумя странами планируется усилить в области транспорта, цифровизации, туризма.

Он отметил, что Болгария считает Казахстан приоритетным партнером в Центральной Азии.

"Стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление", – сказал президент Болгарии.

Между тем, президент Казахстана отметил, что сейчас обе страны продуктивно сотрудничают в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство.

"Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, "зеленый" переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм, – сказал он.

Токаев на переговорах сообщил, что около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на казахстанском рынке.