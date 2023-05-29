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Рада утвердила решение о введении Украиной санкций против Ирана сроком на 50 лет

Рада утвердила решение о введении Украиной санкций против Ирана сроком на 50 лет Рада утвердила решение о введении Украиной санкций против Ирана сроком на 50 лет
Другие страны
29 мая 2023 г. 17:27
Рада утвердила решение о введении Украиной санкций против Ирана сроком на 50 лет

Верховная рада в понедельник утвердила решение о введении Киевом санкций против Ирана сроком на 50 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

В Telegram-канале он указал, что за соответствующее постановление проголосовали 328 депутатов.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому Киев введет санкции против Ирана сроком на 50 лет. Они, в частности, предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном. Так как ограничительные меры затрагивают аспекты, регулируемые в том числе законами Украины, принятое решение должен утвердить парламент.

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Версия на английском языке Ukraine’s parliament approves imposing sanctions against Iran for 50 years

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