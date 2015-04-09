Рада приняла пакет законов "о декоммунизации Украины"

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины приняла четыре закона, речь в которых идет об осуждении нацистского и коммунистического режимов, открытии архивов советских спецслужб и признании Украинской повстанческой армии и других действовавших в XX веке подпольных организаций борцами за независимость Украины.

В украинском парламенте эти законы назвали "пакетом о декоммунизации", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

После вступления этих законов в силу на Украине должны демонтировать памятники коммунистическим деятелям, переименовать названные в их честь города и улицы и открыть архивы всех карательных органов СССР.

Также будет запрещено использовать советскую и нацистскую символику, в том числе в сувенирной продукции.

Закон "О правовом статусе борцов за независимость Украины" предоставляет специальный статус, социальные гарантии и льготы военным и подпольным украинским организациям ХХ века.

В перечень организаций, которые законодатели признали боровшимся за независимость Украины, вошли возникшая в 1920-е годы Организация украинских националистов (ОУН) и действовавшая с весны 1943 года Украинская повстанческая армия (УПА).