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Работы по укреплению конструкции собора Нотр-Дам завершены

Работы по укреплению конструкции собора Нотр-Дам завершены Работы по укреплению конструкции Собора Парижской Богоматери и обеспечению его безопасности завершены.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 17:10
Работы по укреплению конструкции собора Нотр-Дам завершены

Работы по укреплению конструкции Собора Парижской Богоматери и обеспечению его безопасности завершены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу госучреждение, ответственное за реставрацию собора, сильно пострадавшего во время пожара в 2019 году.

Процесс обеспечения безопасности и укрепления собора, начатый 16 апреля 2019 года - на следующий день после пожара, успешно завершен в соответствии с установленным графиком", - подчеркнули в ведомстве. Первые реставрационные работы, согласно планам специалистов, начнутся предстоящей зимой.

Согласно информации Agence France-Presse, в ближайшее время должен быть объявлен тендер по выбору компаний, которые примут участие в работах по восстановлению собора и очистке его стен и пола. В марте этого года стало известно, что архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля Нотр-Дам. Специалисты рассчитывают начать его реконструкцию осенью 2022 года.

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