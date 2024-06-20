Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок

Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Леушены-Албица", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, прервана из-за технических неполадок в базе данных румынских властей.

Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Леушены-Албица", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, прервана из-за технических неполадок в базе данных румынских властей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба молдавской таможенной службы в Telegram-канале.

"В настоящее время наблюдается повышенный поток автомобилей, ожидающих пересечения через КПП "Леушены-Албица". Из-за технических неполадок в базе данных румынских властей контрольная деятельность на пограничном переходе через Албицу была прервана", - говорится в сообщении таможни.

Путешественников призывают выбирать другие КПП, пока ситуация не восстановится. Отмечается, что минимальный поток пассажиров и транспорта зафиксирован на пунктах пропуска "Костешты-Стынка", "Кагул-Оанча", "Липканы-Рэдэуць Прут", "Джурджулешты-Галац" и "Леова-Бумбэта".