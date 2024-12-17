Работу аэропорта Дамаска по спецразрешениям продлили до 24 декабря

Работу международного аэропорта Дамаска на вылет и прием самолетов только по спецразрешениям продлили до вечера 24 декабря.

Работу международного аэропорта Дамаска на вылет и прием самолетов только по спецразрешениям продлили до вечера 24 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении NOTAM, распространенном диспетчерами воздушной гавани.

"Все рейсы из [аэропорта] и в аэропорт Дамаска отменены, за исключением выполняемых по специальным разрешениям от органа контроля гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Также уточнятся, что ограничение будет действовать до 20:00 по всемирному времени 24 декабря.