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Работу аэропорта Дамаска по спецразрешениям продлили до 24 декабря

Работу аэропорта Дамаска по спецразрешениям продлили до 24 декабря Работу международного аэропорта Дамаска на вылет и прием самолетов только по спецразрешениям продлили до вечера 24 декабря.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 17:27
Работу аэропорта Дамаска по спецразрешениям продлили до 24 декабря

Работу международного аэропорта Дамаска на вылет и прием самолетов только по спецразрешениям продлили до вечера 24 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении NOTAM, распространенном диспетчерами воздушной гавани.

"Все рейсы из [аэропорта] и в аэропорт Дамаска отменены, за исключением выполняемых по специальным разрешениям от органа контроля гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Также уточнятся, что ограничение будет действовать до 20:00 по всемирному времени 24 декабря.

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Версия на английском языке Damascus airport's special permission operations extended until December 24

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