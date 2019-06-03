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Работники крупнейшей шоколадной фабрики мира объявили забастовку

Работники крупнейшей шоколадной фабрики мира объявили забастовку

Работники крупнейшей шоколадной фабрики мира объявили забастовку. 

Как сообщает местное бюро Report, во французском регионе Сан-Маритим 160 работников занимающегося производством шоколадных масел завода Вилье-Эскай уже 6 дней отказываются выходить на работу. 

Они требуют повышения ежегодной зарплаты на 4,5%, выплаты "гонорара Макрона" в размере 900 евро и улучшения условий работы. 

Из-за забастовки было приостановлено производство таких известных марок шоколада, как "Nutella" и "Kinder Bueno".

Напомним, что завод Вилье-Эскай за день производит 600 тыс. ед. шоколада "Nutella". 

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