Работники британских тюрем проводят забастовку

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Тысячи работников британских тюрем во вторник проводят забастовку из-за проблем безопасности и здравоохранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Забастовка проводится по указанию Ассоциации тюремных служащих в связи с неудачей на переговорах с властями страны. Она последовала за чередой крупных инцидентов, произошедших в тюрьмах страны, среди которых предполагаемое убийство, мятеж и побеги.

По словам генсека Ассоциации Стива Гиллана, в протестах примут участие порядка десяти тысяч ее членов.

Министерство юстиции назвало забастовку неправомерной и необоснованной. Согласно закону, тюремные служащие не могут принимать участие в забастовках. Гиллан сообщил, что сегодняшнее мероприятие будет "интерпретироваться как забастовка".