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Работник миссии ООН в Афганистане заразился коронавирусом

Работник миссии ООН в Афганистане заразился коронавирусом

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Работник Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заразился новым коронавирусом, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее Всемирный банк утвердил грантовое финансирование в объеме 100,4 миллиона долларов для борьбы с распространением нового коронавируса в Афганистане.

Миссия ООН отмечает, что болезнь у заразившегося протекает в легкой форме, он изолирован. Сейчас специалисты проводят отслеживание контактов заболевшего.

"Организация подтверждает, что у сотрудника, работающего в Герате, положительный результат на COVID-19. Наш коллега - первый работник ООН в стране с положительным результатом (на коронавирус - ред.)", - говорится в заявлении.

По данным минздрава, в Афганистане зафиксировано 273 случая заражения COVID-19, шестеро инфицированных скончались.

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