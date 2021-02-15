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Работа шести японских ТЭС частично приостановлена из-за землетрясения

Работа шести японских ТЭС частично приостановлена из-за землетрясения Японские власти подчеркивают, что проведение проверок не приведет к масштабным перебоям с подачей электричества
Другие страны
15 февраля 2021 г. 15:31
Работа шести японских ТЭС частично приостановлена из-за землетрясения

Власти Японии приостановили работу ряда блоков шести ТЭС на северо-востоке страны для проведения проверок на безопасность после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло вблизи этого района 13 февраля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что выработка электроэнергии частично приостановлена на четырех ТЭС в префектуре Фукусима, а также на одной станции в соседней префектуре Мияги и еще на одной - в соседней Ибараки. Между тем японские власти подчеркивают, что проведение проверок не приведет к масштабным перебоям с подачей электричества, информирует телеканал.

В субботу вечером в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

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